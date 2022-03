WORD Białystok płynie z prądem, więc uczy jak jeździć i eksploatować auta elektryczne

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, już od 1 stycznia tego roku, 10 procent floty należącej do jednostek samorządowych w dużych miastach powinny stanowić auta elektryczne lub na gaz. To proces jest nieuchronny, więc takich nieemisyjnych samochodów będzie coraz więcej. Ale sam zakup takiego pojazdu to nie wszystko. Wbrew pozorom, przed wejściem do samochodu elektrycznego naprawdę warto dowiedzieć się nieco o specyficznych zasadach jego użytkowania, np. jak ładować (prawidłowo!), jak planować postoje w trasie (pod kątem ładowania), czy wreszcie jak oszczędzać energię w czasie podróży (czyli które z systemów i urządzeń pokładowych można wyłączyć bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy).