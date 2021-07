WORD Białystok organizuje kursy i egzaminy dla instruktorów i egzaminatorów

Przez wiele lat chętni do podjęcia pracy egzaminatora z naszej części Polski musieli jeździć wiele kilometrów, aby zdać ministerialny egzamin w uprawnionym ośrodku. Teraz resort docenił kompetencje białostockiego WORD-u, co będzie dużym ułatwieniem dla kandydatów z Podlaskiego i okolic.

- W Białymstoku kończy się właśnie kurs egzaminatorów, ale zbieramy już zgłoszenia na kolejny, którego start planowany jest na wrzesień tego roku. Tym bardziej, że ośrodek przy ul. Wiewiórczej, w lipcu i w sierpniu, umożliwia kandydatom, którzy będą podchodzili do egzaminu, skorzystanie z placu manewrowego i pojazdów egzaminacyjnych, aby przećwiczyć zadania egzaminacyjne. Co ważne, możliwe jest wykorzystanie pojazdów egzaminacyjnych nie tylko na placu, ale również w ruchu miejskim. Białostocki WORD wprowadza tą usługę dla kandydatów na egzaminatorów jako pierwszy w kraju (dotyczy to w szczególności ćwiczenia na pojeździe w ruchu ulicznym) - mówi Katarzyna Hantke, kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju WORD w Białymstoku.