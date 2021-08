Wojciech Nowicki złotym medalistą olimpijskim w rzucie młotem! To pierwsze złoto olimpijskie w historii podlaskiego sportu

– Naszym zadaniem jest wyjść i rzucić jak najdalej, a później czekać, by zobaczyć co to dało. Kandydatów jest sporo, nie tylko ja i Paweł, ale w światowej czołówce jest jeszcze kilku mocnych zawodników. Musimy rzucać na swoim najlepszym poziomie i będzie dobrze – mówił Nowicki w trakcie przygotowań do olimpijskiego startu. – Jestem w światowej czołówce i teraz mam lepiej poukładane wszystko w głowie, niż kiedyś. Mam spokój, wiem, że nie muszę gonić czołówki. Być może właśnie wynika to też z tego, że mam już w swoim dorobku medal olimpijski, więc mogę być spokojniejszy – mówił przed wylotem do Tokio młociarz Podlasia Białystok.