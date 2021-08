Wojciech Nowicki do Tokio poleciał zrobić "swoje", a wrócił ze złotym medalem olimpijskim. To pierwsze złoto na Podlasiu!

Marzy mi się, żebyśmy obaj stali na podium i żeby był grany Mazurek Dąbrowskiego. To byłaby historyczna chwila dla polskiego sportu i mam nadzieję, że się wydarzy – mówił Wojciech Nowicki przed olimpijskim konkursem w Tokio. Jego marzenia spełniły się w stu procentach.

Tym drugim, którego miał na myśli białostoczanin był oczywiście Paweł Fajdek. I to on właśnie był faworytem do złota. Fajdek jest przecież czterokrotnym mistrzem świata. Z eliminacji wreszcie awansował do finału pokonując wcześniejsze, jak to określił swoje demony. Ale... No, właśnie to Wojciech Nowicki zakwalifikował się do finału już po pierwszym rzucie. To naszego młociarza cechował „olimpijski spokój”, pewny w swoje siły doskonale trafił z formą właśnie na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Konkurs finałowy był popisem jego siły. Dwukrotnie poprawiał swój rekord życiowy. Złoto dał mu wynik 82,52 metra. Fajdek zdobył brąz. Tym samym Nowicki przeszedł do historii podlaskiego sportu. Jest pierwszym naszym złotym medalistą olimpijskim. Pięć lat temu w Rio de Janeiro Nowicki był trzeci. W Atlancie w 1996 roku na olimpijskim podium z brązem stanął kajakarz Sparty Augistów Piotr Markiewicz.