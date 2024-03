Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 23.03.2024 Redakcja Wiadomości

Wideo

Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (23.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Łomża-Zambrów (155. km na odc. 1,4 km) Prace szybko postępujące zweiązane z przebudową drogi , wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie jezdni lewej oraz ustawiono sygnalizację świetlną. Utrudnienie potrwa do 10.04.2024 do godz.17:00.