Włodzimierz Czarzasty w Białymstoku. Zainaugurował sojusz Nowej Lewicy i partii Wiosna

- Dziewiąte województwo na trasie. Dla nas to ważne spotkanie, dlatego że jesteśmy przed połączeniem, na które długo czekaliśmy ze wzlędu na procedury sądowe. Ale jedna i druga partia chcą tego połączenia. Jedna sprawa to wizyta związana ze sprawami wewnątrz-organizacyjnymi i programowymi. Druga cała sfera jest związana z tym co się dzieje w naszym kraju w tej chwili. Mianowicie z dyskusją na temat wydawania środków dotyczących krajowego planu odbudowy i przyszłości tego KPO - mówił Włodzimierz Czarzasty.