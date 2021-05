Władze Białegostoku nie zgodziły się na kampanię Akcji Demokracji w autobusach. Lewicowi aktywiści uznali to za próbę ocenzurowania

Na billboardach jest hasło "Każdy kto jest tu, jest stąd" w pięciu językach. Po polsku, białorusku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku. Aktywistom zależało, by plakaty znalazły się w białostockiej przestrzeni miejskiej. A dokładniej w autobusach. Nie zgodziło się na to miasto. Aktywiści uznali to za próbę ocenzurowania kampanii i napisali o tym w mediach społecznościowych.

- Otrzymaliśmy odmowę. To mnie zaskoczyło z dwóch powodów. W tym samym czasie w Białymstoku odbywał się marsz skrajnych nacjonalistów, głoszących otwarcie ksenofobiczne hasła. Nasza kampania się temu sprzeciwia, jest jednocześnie wyważona. I tego samego dnia władze Białegostoku jej zakazały. Argument? W autobusach nie ma miejsca na takie kampanie. To znaczy, że miasto preferuje i uprzywilejowuje w jakiś sposób treści komercyjne ponad te wartościowe społecznie. W innych miastach wygląda to inaczej - mówi Tomasz Szymanderski-Pastryk z Akcji Demokracji.

- W autobusach komunikacji miejskiej nie ma możliwości prowadzenia np. kampanii. Jest zasada, że ta przestrzeń jest wykorzystywana wyłącznie w celu informowania pasażerów o sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji i miasta. Mimo tego kampania Akcji Demokracji może zaistnieć w Białymstoku i to w ramach możliwości urzędu miejskiego. Zaproponowaliśmy organizatorom miejsce w przejściu podziemnym (ul. Sienkiewicza). To jedyne miejsce, którym dysponujemy i często je wykorzystujemy do prowadzenia różnego rodzaju akcji. Ostatnio była to np. kampania Wolne Sądy. Liczymy, że w przyszłym tygodniu plakaty się tam pojawią - informuje Urszula Boublej z biura prasowego prezydenta miasta Białystok.