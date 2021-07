Wkrótce zostanie otwarty nowy Dom Kultury w Łapach. Wakacyjna oferta dla dzieci i dorosłych (Zdjęcia)

Odbiór nowego Domu Kultury w Łapach planowany był na koniec września w ubiegłym roku - jak tłumaczyły władze miasta, plany samorządowi pokrzyżował jednak koronawirus. Potem planowano kolejne terminy otwarcia. Tym razem zakłada się, że w najbliższym czasie ostatecznie uda się oddać go do użytku.

- Opóźnienie w oddaniu Domu Kultury do użytkowania wynikało z faktu, że w trakcie kontroli obiektu przez Państwową Straż Pożarną w Białymstoku (którą zawiadomiliśmy przed zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektu) została stwierdzona konieczność wykonania dodatkowych prac, aby obiekt dostosować do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wyjaśnia Krzysztof Dudziński, zastępca burmistrza Łap. - W związku z tym w pierwszej kolejności należało opracować uproszczoną dokumentację w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, by spełnić ww. przepisy. Następnie wyłoniono wykonawcę prac dodatkowych, który w odpowiednim czasie je zrealizował. Po wykonaniu prac ponownie zawiadomiono Państwową Straż Pożarną w Białymstoku, która po przeprowadzonej kontroli nie wniosła sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie Domu Kultury. Wszystkie czynności i procedury wymagały niezbędnego czasu i wpłynęły na wydłużenie terminu oddania obiektu do użytkowania.