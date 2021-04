Wiosną tego roku Podlasianie jeżdżą szybciej niż przed rokiem. Fotoradary pracują (zdjęcia)

- Bardzo trudno powiedzieć, jaka jest przyczyna tak wielkich wahań. Może w okolicy zmieniono ograniczenie prędkości, np. z 50 do 30 km/godz. albo wyremontowano ten fragment drogi, więc ludzie jadą szybciej, albo ten odcinek stał się tranzytem, więc ruch jest znacznie większy. A może po prostu dlatego, że przed rokiem były zdecydowanie większe obostrzenia i wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domach. A może fotoradar w danym miejscu był lepiej widoczny, przyczyny można mnożyć, ale to będą tylko przypuszczenia. Trzeba by obserwować te miejsca, ale jedno jest pewne, im więcej zdjęć tym większe wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości - uważa Michał Freino, prezes PZMot. w Białymstoku.