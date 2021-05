Wioska Indiańska powraca do Supraśla. Zmieniła lokalizację i poszerzyła ofertę

Ewa i Piotr Zielińscy to indianiści, czyli ludzie interesujący się kulturą Indian. Poznali się na Ogólnopolskim Zlocie Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian w 1994 r. w Zasadach na Podlasiu. Połączyła ich wspólna pasja, stąd pomysł Wioski Indiańskiej. Jej celem jest przybliżenie i pokazanie zwyczajów Tubylczych Narodów Ameryki.

Wioska Indiańska istnieje już od 2014 roku. Prowadzi ją małżeństwo Izabela i Piotr Zielińscy. Na początku wioska położona była w małej miejscowości Cieliczanka. Później przeniosła się do Supraśla. Przez wiele lat jej lokalizacja niezmiennie znajdowała się na terenie stadniny koni, do czasu pandemii.

Na zwiedzających czekają szczególne atrakcje. Można zwiedzić tipi, czyli tradycyjny indiański namiot. Dla porównania na wiosce pojawią się też jurty - namioty charakterystyczne dla koczowniczych ludów mongolskich. Turyści będą mieli okazję wypróbować strzelaniu z łuku czy rzucania lassem. Młodszych zwiedzających czekają indiańskie gry i zabawy jak szukanie złota lub malowanie twarzy.

Jednak największą popularnością cieszą się zwierzęta zamieszkujące wioskę.

- Najpierw przyszedł koń, później szop i skunks, potem alpaki. Teraz mamy 3 konie, 6 alpak, szopa i skunksa. No i mamy posesję na wsi z dawnych lat gdzie one mogą mieszkać w sezonie zimowym, ponieważ w Supraślu jesteśmy tylko do października każdego roku - cieszy się Ewa Zielińska.