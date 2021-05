Wigry Suwałki kontra Lech II Poznań. Trzeba się liczyć ze wzmocnieniami rywali

Biało-Niebiescy wypuścili ostatnio niemal pewną wygraną z rąk w Katowicach (2:2), czym zmniejszyli znacznie szanse na bezpośredni awans. Ale nadzieja jeszcze nie zgasła szczególnie, że nasza drużyna na stadionie wicelidera pokazała się z bardzo dobrej strony.

- Jeśli wygramy z rezerwami Lecha, a punkty pogubią GKS Katowice i Chojniczanka, to będzie można jeszcze się bić. Jeśli tak się nie stanie, to w miarę komfortowej sytuacji będziemy się przygotowywać do spotkań barażowych, bez zbędnego narażania piłkarzy z drobnymi urazami - mówi trener Biało-Niebieskich Dawid Szulczek. - W środę wystawimy najmocniejszy skład, bo czeka nas bardzo trudny mecz. Drugi zespół Lecha ma duży potencjał, a część tych młodych zawodników za jakiś trafi do ekstraklasy - dodaje.

Drugi garnitur Kolejorza złapał ostatnio wiatr w żagle. Poznaniacy nie przegrali pięciu kolejnych spotkań, a w trzech ostatnich nie stracili gola. Dodatkowo sezon w PKO BP Ekstraklasie już się skończył i rywale Wigier mogą przyjechać wzmocnieni zawodnikami z pierwszej drużyny.