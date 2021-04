Wielkie sprzątanie w Białymstoku. Wolontariusze zbierali śmieci w lasach (zdjęcia)

Co roku, 22 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To dobry moment na uświadomienie sobie, jak ważna jest wspólna troska o nasze środowisko.

- Uważamy że ta inicjatywa jest wspaniała. Tak naprawdę ten Dzień Ziemi powinien być codziennie. Chcieliśmy pokazać nasze wsparcie dla młodszych kolegów. To ważne, by od najmłodszych lat pokazywać ludziom, że las i natura jest dola nas wszystkich i każdy powinien dbać o to, dookoła było czysto - mówi Jowita Chudzi, białostocka radna, która wraz z radnym Tomaszem Kalinowskim, postanowiła dołączyć do młodzieżowej inicjatywy.

#SprzątamyDlaPolski

O środowisko postanowili także zadbać członkowie Klubu Młodych Stowarzyszenia Dla Polski. W całym województwie do akcji #SprzątamyDlaPolski włączyło się kilkaset osób, w tym kilka przedszkoli.

W sobotnie przedpołudnie, kilka osób w ramach inicjatywy, sprzątało fragment Lasu Bacieczkowskiego.

- Wybraliśmy ten las ze względu na jego symboliczne znaczenie. Zostało tu zamordowanych trzy tysiące białostoczan. Jest to więc szczególnie ważne, ale niestety bardzo zabrudzone miejsce w naszym mieście - mówi Kamil Sienicki, koordynator białostockiej akcji.