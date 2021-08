Wielkie odkrycie burmistrza Supraśla zaowocuje wydaniem 4 płyt z muzyką cerkiewną. Opera i Filharmonia Podlaska stworzy "Supraskie Kantyki"

- Bardzo się cieszę, nie tylko jako burmistrz, ale też, jako odkrywca tych trzech zaginionych foliałów, że ta tradycja muzyczna po 350 latach od czasu powstania jest na nowo odkrywana i na nowo może wypełniać świątynie obrządku wschodniego - mówi dr Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

To za jego sprawą podjęto się realizacji projektu, dzięki któremu Opera i Filharmonia Podlaska wyda cykl albumów z kantykami supraskimi. Są to barokowe pieśni liturgiczne.

- Kantyki to przepiękna muzyka na dwa chóry. Koncertują ze sobą naprzeciw, by spotkać się na końcu kadencji. Wymaga to bardzo dobrej techniki wokalnej i słucha się tego bardzo przyjemnie - zachwyca się prof. Violetta Bielecka, dyrektorka OiFP.

Pierwszy rękopis kantyków supraskich został odkryty w archiwum Litewskiej Akademii Nauk w połowie lat 90. Były to 3 foliały. Kolejne kantyki odkrył w 2005 roku burmistrz Supraśla.