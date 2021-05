Wielki diabelski młyn na Rynku Kościuszki. W centrum miasta powstaje nowa atrakcja (zdjęcia)

We wtorkowy wieczór (4.05), na białostockim Rynku Kościuszki, pojawiły się dwa wielkie tiry. Widniejące na nich napisy od razu zasugerowały mieszkańcom, że już niedługo w centrum miasta pojawi się nowa, wyjątkowa atrakcja.

Okazuje się, że tuż przy ratuszu rozstawiony będzie diabelski młyn. Obecnie trwa montaż olbrzymiej konstrukcji.

- To będzie taki symboliczny powrót do normalności. Wszystkim nam zależy, by i w naszym mieście, w naszym kraju i na świecie, wszystko funkcjonowało tak, jak przed covidem. Jestem przekonany, że białostoczanie chętnie będą korzystali z nowej atrakcji dlatego, że potrzebują tego wyjścia z domu – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Diabelski młyn na Rynku Kościuszki ma mieć 30 m wysokości. W 20 gondolach pomieści się 120 osób.

- To atrakcja, która znacznie ożywia miejską przestrzeń. Zależało więc nam na tym, by pojawiła się w Białymstoku. Czekaliśmy tylko na zniesienie obostrzeń – przyznaje Rafał Rudnicki.