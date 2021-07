Wicepremier Piotr Gliński odwiedził Tykocin. Uczestniczył w przysiędze żołnierzy, zwiedził także Wielką Synagogę [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Rozpiera mnie dzisiaj duma, że mogę widzieć was dzisiaj tak licznie. Oznacza to, że jesteście zdeterminowani i odważni i gotowi na nowe wyzwania. Dziś was wszystkich połączy przysięga wojskowa i płynące z niej zobowiązanie wobec ojczyzny i jej obywateli. Od dziś będziemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo naszych lokalnych społeczności. Witajcie w tej wielkiej rodzinie wojskowej - powiedział płk. Sławomir Kocanowski, dowódca Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Skierował te słowa do swoich nowych podopiecznych. Przypomniał, że żołnierze WOT-u w swoich działaniach kierują się mottem "Zawsze gotowi, zawsze blisko".