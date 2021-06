Weekend z jogą w Białymstoku. Doświadczeni nauczyciele zapraszają na bezpłatne zajęcia

Międzynarodowy Dzień Jogi to celebracja życia! Joga znana jest od kilku tysięcy lat i przyczynia się do rozwoju milionów ludzi na Ziemi. Ta wspaniała technika jednoczy ludzi ponad podziałami narodowymi, wyznaniowymi, społecznymi. Integruje ciało i umysł. Zapraszamy do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Jogi w naszym studio - zachęca Małgorzata Perkowska ze studia "Joga, ruch, oddech" w Białymstoku.

Studio 27 czerwca organizuje cykl spotkań dla mieszkańców Białegostoku. Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, wystarczy wysłać smsa, do nauczyciela, który prowadzi wybrane warsztaty. Ilość miejsc jest ograniczona z racji obostrzeń sanitarnych.

Program:

15:00 -16:30

Sesję hatha jogi z muzyką na żywo poprowadzi Damian Czarniecki

Poruszamy się w viniyasach w rytm muzyki i oddechu. Czasem zatrzymamy się na dłużej aby zgłębić asany. Na koniec zanużymy się w prowadzonej praktyce relaksu i savasany. Wszystko przy dźwiękach mis, bębnów, didgeridoo i liry korbowej. Żywa muzyka, żywy ruch i oddech.

Zapisy pod numerem tel. 507636044