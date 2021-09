Weekend w białostockim pogotowiu. Jak radzi sobie stacja po odejściu 100 ratowników medycznych?

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem pomocy ponad 700 tys. mieszkańców woj. podlaskiego. Od 1 września pracuje w mocno okrojonym składzie. Z kontraktów zrezygnowało 100 ratowników medycznych, którzy nie chcą się godzić na dotychczasowe warunki zatrudnienia.

Mimo braków kadrowych zespoły ratownictwa wyjeżdżały do pacjentów przez cały weekend.

- W Białymstoku mieliśmy pełne zabezpieczenie, wszystkie karetki wyjechały do pacjentów i to z pełną obsadą. Jedynie w regionie pojawiły się komplikacje. Jedna karetka nie była obsadzona w Sokółce. W godzinach nocnych, między godzinami 19 a 7, było różnie. Od pięciu do ośmiu zespołów nie było obsadzonych w skali całej naszej firmy. Przypominam, że wszystkich zespołów jest 34 - mówi Bogdan Kalicki, dyrektor białostockiego pogotowia. - Radzimy sobie w trudnej sytuacji, na tyle ile jesteśmy w stanie. Sytuacja jest daleka od dobrej. Ale nie jest też tak dramatycznie, jak było zapowiadane, że 1/3 karetek nie wyjdzie. Robimy wszystko, by pacjenci otrzymali pomoc. W miejscowości, gdzie są dwie karetki, jedna jest całodobowa. Ograniczamy tylko godziny nocne, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie wyjazdów jest mało i mamy możliwość zabezpieczenia przez sąsiednie jednostki, gdyby pojawiła się nagła potrzeba wyjazdu do chorego - tłumaczy Kalicki.