Ważne dla przewoźników, także podlaskich. Ruszył system poboru opłat drogowych e-TOLL

Na odcinkach Konin-Stryków (A2) i Wrocław – Sośnica (A4) z systemu e-TOLL mogą korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich. Zmieni się organizacja ruchu na wjeździe i wyjeździe z autostrady. Przewidziano też okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

Czym jest e-TOLL?

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. W tym czasie przewidujemy okres przejściowy, w którym będą funkcjonować dwa systemy poboru opłat dla pojazdów ciężkich – viaTOLL i e-TOLL. Każdy użytkownik będzie miał możliwość wyboru najdogodniejszego dla niego terminu przejścia do e-TOLL.

Nowy system służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych. Umożliwi on opłacanie przejazdów zarówno przez pojazdy ciężkie jak i lekkie (na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez skarb państwa). e-TOLL jest zintegrowany z system SENT oraz usługami gov.pl.