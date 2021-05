Wątpliwości w sprawie opłaty adiacenckiej. Magistrat twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami

Głos zabrał też radny Andrzej Perkowski z KO

- Rolą miasta jest pomaganie mieszkańcom i inwestowanie w rzeczy potrzebne. Zastanawiam się, czy mieszkańcy Dojlid, którzy przystąpili do Białegostoku, są w tym momencie szczęśliwi z tego powodu. Wydaję mi się, że jeśli miasto Białystok zainwestowało duże pieniądze w infrastrukturę, to nie jest to bardzo dziwne, że chciałoby odzyskać część z inwestycji, aby można było inwestować w inne nieruchomości. Popieram panią dyrektor, która stoi na stanowisku, że pieniądze należą się miastu. Wartości nieruchomości w Dojlidach radykalnie wzrosły. W tym momencie ceny działek dochodzą do 300-400 złotych za metr kwadratowy. Jeszcze 5-7 lat temu było to 100 złotych. Dziwi mnie to, że mieszkańcy wyłapują spóźnione terminy, co oczywiście nie wchodzi w grę. Termin ustawowy został dotrzymany. (...) Wydaję mi się, że dwa czy też pięć tysięcy złotych od właściciela, który sam by nie wybudował tej drogi, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Jeżeli miasto zainwestowało w daną dzielnicę, to mieszkańcy na tym zyskali i część z tych środków powinna wrócić do gminy, żeby mogła zainwestować w inne miejsce - mówił Andrzej Perkowski.