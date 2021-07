Wasilków. Radni kolejny rok z rzędu nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Adrian Łuckiewicz otrzymał za to absolutorium

W 2020 roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla gminy, jak budowa ulicy 3 Maja w Wasilkowie, ulice Kamienna i Lipowa w Jurowcach, remont nawierzchni ul. Białostockiej od Wodociągów do Doliny Cisów. To był naprawdę świetny rok, w którym bardzo dużo udało się zrealizować. O wiele więcej niż np. w latach 2015-2017 – uważa burmistrz Wasilkowa. - W tym czasie rozpoczęliśmy też szereg kluczowych inwestycji: jak rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej, budowa ronda u zbiegu ulic Polna/Kościelna.

Adrian Łuckiewicz jest przekonany, że osiągnięte przez gminę wyniki w 2020 roku świadczą na jego korzyść.

– Analizując raport za rok ubiegły ważne by porównać dane na koniec 2019 i 2020 roku, by zobaczyć, jak zmieniała się kondycja naszej gminy. I przede wszystkim wyraźnie widać kolejny rok, kiedy notujemy spadek nominalnego zadłużenia gminy, ale też przede wszystkim spadek zadłużenia per capita: 1077 zł do 979 zł. Zwracam też uwagę na wzrost dochodów własnych gminy, co jest dowodem, że Karta Wasilkowianina i Loteria PIT-owa przynoszą wymierne skutki – wyliczał z kolei radny Łukasz Bojanowski. – Warto zwrócić uwagę i na 15 mln zł pozyskane z funduszy unijnych i krajowych. Nie mam wątpliwości, że to był dobry rok pracy na rzecz gminy.