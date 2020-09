Wasilków. Miasto kupiło budynek z długą historią. Powstanie w nim Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów (ZDJĘCIA)

Po zabezpieczeniu środków w budżecie i negocjacji ceny, udało się nabyć nieruchomość. Gdyby nie opieszałość części radnych, bylibyśmy już na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie na powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Dziś analizujemy możliwości, potrzebujemy czasu na pozyskanie środków zewnętrznych - informuje Dominika Jocz, zastępca burmistrza Wasilkowa.

Do utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej przekonały radnych m. in. członkinie wasilkowskiej rady seniora. Przez wiele miesięcy domagały się zakupu budynku.

- Dla starszych mieszkanców ten budynek ma ogromną wartość sentymentalną i chcą go ocalić. Dla miasta też jest to ważne. Nieruchomość mieści się przy jednej z głównych ulic, naprzeciwko biblioteki publicznej i tuż obok urzędu. Czasy świetności już dawno ma za sobą, ale wkrótce może stać się wizytówką miasta. Nawet Towarzystwo Ziemi Wasilkowskiej wnioskowało, by budynek trafił w nasze ręce i został odrestaurowany zgodnie z przedwojennym wyglądem - przekonuje Jocz.