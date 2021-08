Warta - Jagiellonia 1:1. Trener Ireneusz Mamrot: Nie jesteśmy do końca zadowoleni

IRENEUSZ MAMROT (Jagiellonia): - W kilku sytuacjach mogliśmy spokojnie rozegrać piłkę. Dwa ostatnie przegrane mecze pewnie siedziały w głowach zawodników. Uważam natomiast, że po spotkaniach, w których traciliśmy bramki, zagraliśmy niezły mecz w defensywie. Niestety, nie ustrzegliśmy się poważnego błędu indywidualnego, na który trudno potem drużynie odpowiednio zareagować. Bojan trafił nieczysto w piłkę, a napastnik Warty, Kuzimski, znalazł się w sytuacji sam na sam, którą wykorzystał. Cieszę się, że bardzo szybko odpowiedzieliśmy, to było bardzo ważne. Wyszliśmy wyżej, szybko zareagowaliśmy.

Uważam, że okres gry po straconej bramce to czas, kiedy posiadaliśmy dużą inicjatywę na boisku. Oczywiście, samą drugą połowę też zaczęliśmy dobrze, ale straciliśmy gola. Podsumowaniem naszej przewagi była sytuacja Jesusa. Szkoda, że jej nie wykorzystał, wybrał trochę inny wariant uderzenia niż zawsze. Dobrą sytuacje w polu karnym rywali miał też Andrzej Trubeha. Z pewnością nasza gra w drugiej połowie była dużo lepsza. Wywozimy stąd jeden punkt, z którego nie jesteśmy do końca zadowoleni.