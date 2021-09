Walka o drogę ekspresową Białystok-Augustów-Raczki. Po samorządowcach głos zabierają podlascy przedsiębiorcy

Tą drogą zajmujemy się ładnych parę lat. Cieszyliśmy się, ze była w planach. Ale przychodzi roku 2017 i została z nich usunięta – mówił Witold Karczewski, szef Izby Przemysłowo-Handlowej podczas spotkania [31.08.2021] przedsiębiorców i samorządowców w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Gospodarzem spotkania był Podlaski Klub Biznesu.

Jego szef Wojciech Strzałkowski, jaki Witold Karczewski podkreślali, że podlascy przedsiębiorcy nie zebrali się, by protestować przeciwko drodze Knyszyn-Ełk.

- Ale po to, by zadbać o naszą ósemkę, wpisać ją do wykazu dróg ekspresowych na trasie Białystok-Augustów-Raczki – tłumaczył Witold Karczewski.