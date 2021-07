Wakacyjna oferta Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Dowiedz się co muzeum przygotowało na najbliższe tygodnie

Letnia oferta Muzeum Historycznego

Interaktywne zajęcia czekają na dzieci w białostockim Muzeum Historycznym przy ul. Warszawskiej 37. Będzie szansa dowiedzieć się jakie są sekrety dawnej urody. Pracownicy placówki odpowiedzą m. in. na pytania o to: co wspólnego z Białymstokiem mają śledzie, balony i żubr? Czy jak doszło do tego, że pieniądz stał się środkiem płatniczym. Odbędzie się też zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.