Wajków. Ewakuacja obozu harcerskiego przed burzą!

Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Podlascy strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 4.16. Gdy dojechali do obozowiska w miejscowości Wajków, 34 osoby ewakuowały się już z namiotów do stodoły w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym.

Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku miejsce to było zawczasu przygotowane na taką ewentualność, a organizatorzy słusznie postąpili przeprowadzając akcję ewakuacyjną. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas burzy. Nie spowodowała też żadnych zniszczeń w obozowisku.

Burze w lesie są bardzo niebezpieczne. Kilka lat temu przekonali się o tym harcerze z obozu w Suszku, nad jeziorem Śpierewnik w gminie Czersk. Kiedy przyszła burza, wszyscy byli w namiotach. Zginęły dwie harcerki w wieku 12 i 13 lat, na namiot których runęło drzewo. Wiele osób zostało rannych: To było jak Armagedon. Bilans nawałnic? Pięć osób nie żyje [zdjęcia, wideo]