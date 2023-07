W Wasilkowie ruszyła wymiana kostki brukowej na asfalt. Prace mają trwać przez miesiąc

- Mieszkańcy od kilku lat uskarżali się na hałas, który generuje ruch pojazdów po kostkowym odcinku. Hałas był tak uciążliwy, że uniemożliwiał im normalne funkcjonowanie. Wykonaliśmy więc badania natężenia hałasu, które wykazały przekroczenie prawnie dopuszczalnych norm. To nie pozostawiło złudzeń, że musimy działać - podkreśla burmistrz. - Robimy to po to, by przerwać gehennę mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie problematycznego odcinka oraz po to, by po tej drodze wszystkim jeździło się lepiej i bezpieczniej.