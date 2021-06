W UDSK został odsłonięty Dzwon Zwycięzcy. To symbol zakończenia walki z nowotworem

- W naszym gronie mamy Basię, która wygrała z chorobą nowotworową. To właśnie ona zainspirowała nas do tego, by podarować pacjentom ten symbol, by zwizualizować tę nadzieję, która jest potrzebna osobom chorym - mówiła Joanna Przetakiewicz, inicjatorka Ery Nowych Kobiet. - Sama mam w bliskim gronie osobę, która 1,5 roku temu zachorowała na nowotwór. Osoby, które przez to nie przeszły same lub będąc przy kimś bliskim, nie rozumieją z jak poważną sprawą mamy do czynienia. Kiedy pierwszy raz przekroczyłam progi szpitala onkologicznego, zobaczyłam coś przerażającego. Tłum ludzi zagubionych, przerażonych, czekających na najgorsze. Zobaczyłam lekarzy uwijających się w ukropie tej walki. Jeden lekarz onkolog, według statystyk, musi przyjąć siedemdziesięciu pacjentów dziennie. Dla jednej osoby ma kilka minut. Nie ma czasu na wspieranie, dokładne opowiedzenie co go czeka, danie nadziei. Dlatego tak ważne jest, by osoba chora miała wsparcie. Najlepiej wsparcie drugiej osoby, która przeszła przez chorobę nowotworową. Osoby wyleczonej, która da tę nadzieję, tak ważną w leczeniu. I pokaże, że od tego dzwonu dzieli tylko pewna droga, etap - podkreśliła Przetakiewicz.