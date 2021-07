W środę odbyły się obchody 190. rocznicy Bitwy Pod Sokołdą. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i wojska

Burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski przywitał licznie zebranych na uroczystościach gości. Oddał też hołd poległym żołnierzom. To on wraz z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu był organizatorem wydarzenia. Na miejscu był także Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Przeczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego:

- Wracamy dzisiaj pamięcią do wydarzeń sprzed prawie 200 lat, do dni powstania listopadowego. To tutaj na tej ziemi rozegrała się bitwa, która pochłonęła 200 polaków, bohaterskich żołnierzy. Historia tego starcia miała zostać zapomniana. Rosjanie dokonali rzezi, później szybko grzebiąc zmarłych i zacierając ślady. Nie chcieli, żeby rosła legenda o bohaterskich żołnierzach. Pamięć o poległych jednak nie zginęła. Prawda wyszła na jaw dzięki miejscowym pasjonatom. Wspominamy dzisiaj bohaterów. Chcemy pielęgnować ich dziedzictwo, patriotyzm, ofiarność i heroizm walki. Ich przywiązanie do wolności.