W sobotę 61 osób próbowało nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski

Zatrzymany został też kolejny tzw. kurier - to obywatel Gruzji, który przewoził czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Pakistanu i Afganistanu - podała SG w niedzielę rano na platformie X (dawniej Twitter).

Od początku roku, w związku z przemytem ludzi przez odcinek granicy z Białorusią, za który odpowiada Podlaski Oddział SG, zatrzymanych zostało prawie pół tys. osób podejrzanych o pomocnictwo lub organizację takiego nielegalnego przekraczania granicy. To głównie właśnie tzw. kurierzy, przyjeżdżający po odbiór migrantów.

Według danych SG, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 22 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys. a w październiku - 2 tys. prób. Od początku listopada takich prób było 315.