W ogrodach opery podlaskiej - Piknik z Funduszami Europejskimi. Dla mieszkańców dużych i małych

- Dwadzieścia lat naszej obecności w Unii Europejskiej to wielki czas, kiedy unijne pieniądze zapewniły rozwój naszym małym ojczyzno i ich mieszkańcom. Praktycznie na każdej ulicy mamy inwestycje, które gdyby nie fundusze europejskie, nie powstałyby. W tym czasie zrealizowaliśmy w Podlaskiem 17 tys. inwestycji, których ogólna wartość to 50 mld zł, z czego około 30 miliardów to środki z Unii Europejskiej – podkreślił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i zapowiedział dobrą współpracę zarządu województwa z samorządami podlaskich powiatów, gmin i miast by jak najlepiej wykorzystać pieniądze z KPO.