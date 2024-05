W niedzielę w Białymstoku odbędą się Podlaskie Targi Imprezowe. Swoje oferty zaprezentuje ponad 30 wystawców

- Od 14 lat prowadzę w Białymstoku butik. Wszystko zaczęło się od tego, że przychodziły do mnie panie w dojrzałym wieku, o nieco większych rozmiarach, które nie miały się w co ubrać butik - mówi Katarzyna Jurowiec z Boutique Moda&Szyk. - Na pokazach zaprezentujemy to, w co ubierze się i młoda dziewczyna, ale też i zwykła kobieta, w każdym rozmiarze. Bo moda nie ma ani wieku, ani rozmiaru!