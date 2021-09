W niebo poleciały czerwone balony. ProSalute wspiera dzieci z dystrofią mięśniową

Rozpoczyna się trzecia edycja akcji "Tulipany Mocy" organizowana na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. To choroba genetyczna, która podstępnie zabiera dzieciom sprawność. Degraduje ich mięśnie, a potem stopniowo osłabia organizm. Jest nieuleczalna. W Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UDSK prof. Wojciech Kułak, wraz z zespołem, prowadzi eksperymentalną terapię podając chorym leki na białaczkę. Wyniki są obiecujące. Jednak nie na tyle, by terapia była refundowana z powszechnego systemu. Roczny koszt leczenia jednego dziecka to ok. 4 tys. zł.

W zbieraniu środków na leczenie pomaga Stowarzyszenie ProSalute, któremu przewodniczy prof. Elżbieta Krajewska-Kułak (małżonka prof. Wojciecha Kułaka). To ona organizuje fundusze na badania, ale też prowadzi kampanię informacyjną na temat choroby.

W środę - przy okazji konferencji naukowej dotyczącej chorób rzadkich odbywającej się na WNoZ - podsumowano kolejną edycję akcji "Tulipany Mocy". Najbardziej aktywni uczestnicy działań otrzymali wyróżnienia: