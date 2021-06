W imprezie zorganizowanej przez BTS-K, za pieniądze miasta i województwa, uczestniczyli przedstawiciele reżimu Łukaszenki

Białystok wspomógł organizatora święta i koncertu dotacją. To 8 tysięcy złotych. Teraz władze zastanawiają się, czy nie zażądać zwrotu pieniędzy.

- Nie ma naszej zgody na to, żeby we wspieranych przez miasto Białystok uczestniczyli przedstawiciele białoruskiego reżimu. Solidaryzujemy się z narodem Białorusi, który walczy z prezydentem Łukaszenką, więc tam, gdzie są jego ludzie nie może być naszego wsparcia. Wysłaliśmy już z pismo do Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji, do której doszło podczas niedzielnego koncertu. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji wniosku o finansowa pomoc, więc nie wiedzieliśmy, że na koncercie pojawią się przedstawiciele białoruskich władz - tłumaczy Urszula Boublej, rzeczniczka prezydenta Białegostoku.