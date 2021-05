W całej Polsce odbyły się protesty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W Białymstoku także sprzeciwiano się polityce energetycznej rządu

W piątek w Białymstoku przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej została zorganizowana konferencja prasowa przedstawicieli MSK.

- Nie bez przyczyny znajdujemy się przed jednym z budynków PGE. 21 maja zapadło istotne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE zakazujące w trybie natychmiastowym zatrzymanie prac wydobywczych kopalni Turów. Jest to mocny wstrząs w sektorze energetycznym i symbol tego, jak brak działań wobec transformacji zaczyna już teraz prowadzić do poważnych problemów społecznych. Rząd i PGE gloryfikują narrację, że to wina Unii Europejskiej, natomiast ma to na celu jedynie odwrócenie uwagi od faktu, że potrzebna jest realnie natychmiastowa transformacja sektora energetycznego, odejście od węgla i bardzo mocne wsparcie społeczności górniczych. Bo póki co rząd nie mówi prawdy o węglu i stawia bezpieczną przyszłość górników i nas wszystkich pod znakiem zapytania - zauważa Jakub Kwiatkowski.