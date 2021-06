W Bielsku Podlaskim, już w najbliższy piątek rozpocznie się festiwal filmowy "Niebieska Kropka"

- Osobiście jestem zaniepokojony jakością oferty kulturalnej regionu. Jest wielość imprez, które dają rozrywkę i nic więcej. Nasz festiwal projektujemy na styl terapii u psychologa - najpierw jest niezbyt komfortowo, potem zaczynasz rozumieć dlaczego, ukazują ci się odpowiednie kierunki. Na koniec wychodzisz silniejszy i bardziej świadomy rzeczywistości. Chciałbym podkreślić, że jest to pilotażowa odsłona festiwalu. Bardzo jesteśmy ciekawi jaki impakt po sobie zostawi

- mówi Marek.

Niebieska Kropka

"Niebieska Kropka" to nazwa fotografii, którą w 1990 r. zrobiła naszej planecie sonda Voyager 1 opuszczając Układ Słoneczny. Jest to jedyne zdjęcie naszej planety z tak wielkiej odległości. To bardzo symboliczne zdjęcie. Stąd właśnie nazwa została zaczerpnięta. A jak to się łączy z festiwalem filmowym?