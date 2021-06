W Białymstoku rusza nowa sieć lodziarni - the White Bear Ice Cream. Nowy pomysł "polarnych miśków" [zdjęcia]

Oprócz ponadczasowych propozycji, jak śmietanka, truskawka czy pistacja, będą także smaki kawowe, stworzone specjalnie dla nowej marki. Ale to nie wszystko.

– the White Bear Ice Cream to młodsza siostra kawiarni. Dlatego w ofercie nie mogło zabraknąć wyśmienitej kawy, wypalanej w naszej rzemieślniczej palarni. Parzymy ją na różne sposoby: od ekspresów po metody przelewowe i serwujemy na wynos w designerskich, ekologicznych kubeczkach. Do tego zapraszamy na deser, jakiego nie ma nigdzie indziej w naszym mieście. To gorący pączek z zimnymi lodami w środku, podawany z polewą, bitą śmietaną i owocami. Propozycja idealna dla osób, które zgłodnieją podczas letniego spaceru po Białymstoku – uważa Marcin Zalewski, współwłaściciel marki.