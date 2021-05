W Białymstoku powstaje nowy mural. Kolorowe malowidło ma dać odrobinę uśmiechu i wytchnienia po ciężkiej pracy (zdjęcia)

I mimo że wszystkie finałowe prace charakteryzowały się niebanalnym podejściem do tematu, jednak jedna zdecydowanie wybiła się na ich tle i właśnie ona została wybrana przez najemców białostockiego parku. Była to praca "Barwna przyszłość dla wszystkich" autorstwa Kamili Kurczab, malarki z Krakowa.

- Kiedy tworzyłam projekt zależało mi na tym, by ten mural dał mijającym go codziennie pracownikom chwilę wytchnienia. Chciałabym, by chociaż u jednej na dziesięć osób, wywołał on uśmiech na twarzy. Przysłuchując się teraz przyglądającym się nam panom widzę, że chyba idziemy w dobrą stronę - przyznaje artystka.

Stworzony przez panią Kamilę projekt jest pełen kolorów. Malowidło tworzy wiele małych trójkątów, które składają się w niektórych miejscach w sylwetki zwierząt, bo jak przyznaje autorka projektu, zależało jej na nawiązaniu w całej koncepcji do przyrody.