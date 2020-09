W Białymstoku kręcą MasterChefa. Magda Gessler, Wojciech Modest Amaro i Michel Moran gotują pod Pałacem Branickich [ZDJĘCIA]

Od godzin porannych teren wokół Pałacu Branickich jest ogrodzony. Ekipa filmowa TVN kręci tam zdjęcia do jednego z programów 9. edycji popularnego programu kulinarnego MasterChef.

Do Białegostoku przyjechały gwiazdy stacji TVN wśród których są m.in. Magda Gessler, Wojciech Modest Amaro oraz Michel Moran i Anna Starmach. Wokół oczywiście nie brakuje białostoczan, którzy chętnie zrobiliby sobie zdjęcia z jurorami popularnego show, jednak teren jest ściśle strzeżony przez ochroniarzy, którzy nie dopuszczają nikogo na odległość kilkudziesięciu metrów.

Zdjęcia w Białymstoku mają potrwać do wieczora, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają prace przy tworzeniu programu, to ma jeszcze szansę, by tam dotrzeć.