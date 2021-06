W Białymstoku będzie kręcona komedia romantyczna. Szykują się utrudnienia w ruchu

Białystok. Śmiertelne potrącenie cyklisty na przejeździe dla rowerów na ul. Gen. Maczka. Kierująca BMW stanie przed sądem

Biegły ocenił, że do wypadku przyczyniły się obie strony, bo żadna z nich nie zachowała szczególnej ostrożności. Ale to siedząca za kierownicą samochodu odpowie karnie za niezatrzymane pojazdu przed rowerem, który miał w tym miejscu pierwszeństwo. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia.