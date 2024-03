VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz zdjęcia!

Na VIII Forum Seniora goście dopisali. Z jednej strony był to dzień wypełniony ciekawymi prelekcjami, a z drugiej – mnóstwem spotkań z samymi seniorami (bo to oni przecież byli głównymi bohaterami tego wydarzenia). Wszyscy goście mieli możliwość odwiedzenia stoisk naszych partnerów i dowiedzenia się ciekawych i przydatnych w życiu rzeczy.

W auli Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku gościliśmy niemal 400 osób! To studenci uniwersytetów trzeciego wieku i członkowie organizacji senioralnych z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

VII edycja Forum Seniora za nami. Można było posłuchać ciekawych prelekcji i porozmawiać z ekspertami

Rozmowom nie było końca. Wszak takie forum to świetna okazja, by spotkać koleżanki i kolegów, ale również, by nawiązać nowe znajomości. Ale seniorzy milkli, gdy na scenę wchodzili zaproszeni prelegenci. Nic dziwnego, bo naprawdę było o czym posłuchać! Dr n. med. Beata Sierzputowska-Lebensztein, specjalista psychiatra, kierownik Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego, opowiadała o zaburzeniach pamięci oraz otępieniu. Z kolei Beata Polecka, dietetyczka i trenerka, przybliżyła seniorom tematykę jakości życia, suplementacji, diety, wzmacniania organizmu i aktywności.