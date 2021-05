Uważaj. Takie są kary za niewłaściwe korzystanie z pojazdu miejskiego!

- Okazało się, że zaparkowałem hulajnogę 10 metrów poza strefą, w której, można nią jeździć, ale nie można zaparkować. Zostało mi zabrane z konta dodatkowe 200 zł kary za zaparkowanie poza strefą. W dobrej wierze, po chwili wynająłem hulajnogę drugi raz i przeparkowałem ją w odpowiednią strefę i poprawnie zwróciłem. Opisałem sytuację na czacie z konsultantem. Poinformowałem, że odstawiłem hulajnogę do właściwej strefy i poprosiłem o anulowanie tej kary. Odpowiedź dostałem po paru godzinach. Pisało w niej, że zaparkowałem w nieodpowiedniej strefie, dlatego została naliczona mi kara. Odpisałem, że przestawiłem hulajnogę od razu, dlatego firma nie poniosła nawet żadnych kosztów związanych z przestawianiem jej, a cały okres, w którym stała ona w złej strefie trwał 2 minuty. Odpowiedziano mi, że niestety, ale ponieważ pokazuje się powiadomienie, które bezmyślnie kliknąłem, nie zwrócą mi pieniędzy. Jest mi bardzo przykro, ponieważ czuję się wykorzystany, a wiem, że wiele osób korzysta z takich usług, gdy się śpieszymy. Cena za hulajnogi naliczana jest od minuty dlatego, podczas zwrotu występuje presja czasu, przez co czasem można podjąć głupią decyzję taką jak w moim przypadku.

- W każdym mieście działanie wypożyczalni uzależnione jest od kwestii bezpieczeństwa, dlatego w aplikacji od razu po jej uruchomieniu użytkownicy widzą na mapie tzw. czerwone strefy. Są one dodatkowo oznaczone symbolem zakazu parkowania. Można w nich wypożyczyć hulajnogę (jeśli będzie dostępna), ale zakończenie tam przejazdu oznacza karę w wysokości 200 zł. Użytkownicy otrzymują informację na telefon o tym, że wjechali do czerwonej strefy i możliwym naliczeniu kary. W niektórych przypadkach, by dodatkowo zasygnalizować wjechanie do strefy zakazu parkowania urządzenie zwalnia. Karą zostają obciążeni w momencie zakończenia przejazdu w tej strefie - dodaje Joanna Manarczyk.