Urzędnicy: Białoruski nie musi być obowiązkowy w szkole z dodatkową nauką języka białoruskiego

Dotychczas licea w Hajnówce i Bielsku Podlaskim miały status szkół białoruskiej mniejszości narodowej. Od kilku miesięcy działania podlaskiego kuratorium i Ministerstwa Edukacji i Nauki zmierzają do pozbawienia ich tego statusu – poinformował - prof. Oleg Łatyszonek, przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku (które skupia 12 stowarzyszeń i organizacji, jakie działają w regionie).

Trzeba zmienić statut

- Niestety ta sytuacja zaczęła przeszkadzać Podlaskiemu Kuratorium Oświaty i Ministerstwu Edukacji i Nauki, które zaczęły forsować nową interpretację przepisów prawnych, chociaż te funkcjonują od lat w niezmienionym brzemieniu. Od listopada 2022 roku na II LO w Hajnówce kuratorium i ministerstwo chcą, aby szkoła zmieniła swój statut w wyniku czego nie wszyscy uczniowie byliby objęci nauczaniem białoruskiego, jako języka mniejszości. W praktyce nauka tego przedmiotu i matura z języka białoruskiego w tej szkole byłyby nieobowiązkowe, co zrównałoby ten język mniejszości narodowej z przedmiotami fakultatywnymi – podkreślił Oleg Łatyszonek.

Opinie sobie, urzędy sobie

Niestety urzędnicy pozostają głusi na nasze apele i argumenty. Tymczasem forsowane przez nich rozwiązania doprowadzą do likwidacji hajnowskiego II LO z DNJB w jego dotychczasowym kształcie – zapewnił Eugeniusz Wappa, prezes Związku Białoruskiego w RP i dodał, że był uczniem i nauczycielem w hajnowskim ogólniaku, który ukończyło też osiem osób z jego rodziny.

Jak podkreślili działacze białoruskiej mniejszości w Podlaskiem, nie można dopuścić, aby odgórne decyzje, forsowane wbrew prośbom i apelom środowiska, którego dotyczą, pogrzebały kilkadziesiąt lat pracy i doprowadziły do zniszczenia edukacji białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Rada rodziców, pegagodzy i Ciachanouska

Sprawą zainteresowała się też liderka białoruskiej opozycji Światłana Ciachanouska, która napisała list do ministra edukacji i nauki, Przemysłąwa Czarnka. Zwraca z nim m.in. uwagę, na to że:

Przeciwko żądaniom kuratorium i ministerstwa wypowiedziała się Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna hajnowskiego liceum. - Proces, który trwa może doprowadzić do zmiany charakteru naszego liceum, czyli tak naprawdę do jego likwidacji w formie w jakiej teraz funkcjonuje – podkreślił Igor Łukaszuk, dyrektor II LO z DNJB w Hajnówce.

Kazus Bielsk Podlaski

Dodajmy, że taki sam problem pojawił się w II LO z DNJB w Bielsku Podlaskim, gdzie korzystając z forsowanych przez resort edukacji rozwiązań, we wrześniu 2022 roku z zajęć języka białoruskiego zrezygnowała większość uczniów czwartych klas. Dlatego teraz nie przystąpili do matury z tego języka, bez żadnych konsekwencji. To, jak podkreślili działacze białoruscy i dyrektor tej placówki Andrzej Stepaniuk, spowodowało przerwanie kilkudziesięcioletniej tradycji szkoły i zburzenia jej charakteru.