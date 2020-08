Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020]

Upały 2020 MEMY

Temperatury w Polsce przekraczają 30 stopni. Dawno nie mieliśmy w kraju takiego upalnego lata, a że nadal obowiązują w wielu miejscach, przede wszystkim w komunikacji miejskiej, maseczki Internauci chętnie wymyślają komentarze do sytuacji.

Nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów

Najlepsze memy o upałach w Polsce rodzą się w sieci

Dziś to Internauci zastąpili zawodowych satyryków i na bieżąco komentują sytuację w pogodzie, a że mają świetne poczucie humoru można poznać najzabawniejsze teksty o upałach. Upały 2020 w memach to jest to.