Upał? Tego lepiej nie zostawiaj w aucie - za duże ryzyko! Wysoka temperatura nie sprzyja nie tylko tobie

Wejście do samochodu w ciągu upalnego dnia nie należy do przyjemnych, jeśli pojazd był zaparkowany w słońcu. Nawet, gdy auto stało w cieniu, w jego wnętrzu i tak gorąco i duszno. Choć w podróży dzięki otwartym oknom albo klimatyzacji stosunkowo szybko uda się osiągnąć znośne warunki klimatyczne wewnątrz samochodu, to jednak każdy postój przy zgaszonym silniku i zamkniętych oknach spowoduje drastyczny wzrost temperatury.

To nie żarty, bo kiedy termometry wskazują 30 stopni, wystarczy zaparkować auto na 20 minut, by jego wnętrze nagrzało się do niemal 50 stopni Celsjusza. Taka temperatura jest groźna dla zdrowia i życia, dlatego nigdy nie wolno zostawić w aucie bez opieki dziecka lub zwierzęcia!