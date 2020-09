Up To Date Festival 2020 zajął stadion miejski. Mata i Bedoes wzbudzili entuzjazm. Był akcent białostocki (zdjęcia, wideo)

Up To Date Festival 2020 znów trafił na stadion miejski. Maksymalną liczbę widzów przyciągnęli Mata i Bedoes. A to dopiero początek koncertów w tej lokacji

Znacznie mniej fanów, ale zabawa nadal w najlepszym stylu. Zbiorowe skandowanie tekstów Maty i Bedoesa i zwykła radość z faktu, że można się spotkać na koncercie. I nikomu nie przeszkadza, że skakać i krzyczeć trzeba w maseczkach. Ważne, by ludzie obok czuli się bezpiecznie. Mata na scenie Up To Date Festival czuł się bardzo swobodnie. Urodzinowa feta DJ-a była tylko przedsmakiem niespodzianki jaką zafundował Białemustokowi. Otóż okazało się, że podczas krótkiego wypadu na miasto zaprzyjaźnił się z lokalnym grajkiem i najpierw odtworzył na telebimie jego występ na ulicy, a później wystąpili razem na żywo, właśnie na festiwalu. Zatem za pozorną nonszalancją i potokami wulgaryzmów kryje się iście biznesowe i wyczulone na fanów serce. I fani to kupują. Nie inaczej sprawa miała się z Bedoesem. Dojrzały raper wręcz epatował "gangsterskimi" tekstami, a publiczność ochoczo tę konwencję podejmowała. Wszak ma to służyć zabawie, a tej w dobie pandemii koronawirusa, nigdy nie za wiele.