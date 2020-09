Up To Date Festival 2020 - secret location. Vi, Raroh, Birds ov Paradise i Retina.it na żywo (zdjęcia)

Fani Up To Date Festival nie kupowali biletów w ciemno - wiedzieli, że czeka ich świetna elektroniczna muzyka, przy której można się i wyszaleć i wypocząć. Zatem o oznaczonej porze wsiedli do autokarów i ruszyli w znane bądź w nieznane. Kiedy dotarli na miejsce - ich oczom ukazała się nie tylko przepiękna rozległa łąka, ale też scena z dobrym nagłośnieniem. Wszystko po to, by na łonie natury, ale w bezpiecznych odległościach, bawić się i cieszyć symbiozą przyrody z muzyką elektroniczną. Dla wielu bywalców festiwali wręcz oczywistą. W transmitowanym na żywo koncercie zagrali:

Vi,

Raroh,

Birds ov Paradise i

Retina.it

3 września fani przenoszą się na stadion miejski. Sprawdź, dokładny plan koncertów i transmisji:

Up To Date Festival 2020. Na żywo i online. PROGRAM, plan transmisji (zdjęcia)

Czytaj też: Up To Date Festival 2020 ruszył. Qba Janicki i Pin Park zagrali koncert otwarcia (zdjęcia, wideo)