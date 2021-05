Uniwersytet w Białymstoku zyska patrona? Debatowali nad tym pracownicy uczelni

O rozpoznawalności, zarówno w Polsce i na świecie, mówił także prof. Walter Żelazny. To on zajął się postacią Ludwika Zamenhofa.

- Nie ma lepszego kandydata rozpoznawalnego na całym świecie niż on. Poza tym patron powinien być związany z Białymstokiem. A to właśnie tu Zamenhof chodził do szkoły. We wszystkich swoich dziełach podkreślał, że gdyby nie Białystok, nigdy nie przyszłyby mu do głowy te nowe myśli społeczne, które zapisał w swojej twórczości. I nigdy nie wymyśliłby esperanto - podkreśla prof. Żelazny.

Z tym kryterium rozpoznawalności nie do końca zgadza się prof. Krzysztof Filipow, który przybliżył sylwetkę Ryszarda Kaczorowskiego.

- Na szczęście nasze spotkanie to nie turniej popularności i rozpoznawalności na świecie. Gdyby tak wybierać, to obawiam się, że za patrona naszego uniwersytetu wybrano by dziś Roberta Lewandowskiego - mówił prof. Filipow. - Jest to osoba wybitna. Kaczorowski powinien być patronem, dlatego że przede wszystkim był z krwi i kości białostoczaninem.