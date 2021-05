Uniwersytet w Białymstoku będzie miał swojego patrona. Władze uczelni organizują debatę

Za pięć miesięcy, w październiku 2021 r., rozpocznie się jubileuszowy, 25. rok funkcjonowania największej podlaskiej uczelni. Jak mówią jej władze, to dobra okazja do podsumowania dotychczasowego rozwoju i dorobku UwB, ale także do refleksji nad przyszłością Uniwersytetu.

- Nie jesteśmy już uczelnią bardzo młodą. Dojrzeliśmy naukowo i strukturalnie, mamy ugruntowaną markę jako kuźnia dobrze i wszechstronnie wykształconej kadry dla gospodarki regionu i kraju. Uważam, że to właściwy moment, by dokonać ważnej i przez wielu członków naszej wspólnoty oczekiwanej zmiany wizerunkowej: wybrać patrona uczelni. Tak, byśmy w nowe ćwierćwiecze działalności Uniwersytetu w Białymstoku, które zainicjujemy 1 października 2022 roku, weszli z nową nazwą podkreślającą nasz prestiż i podnoszącą naszą rozpoznawalność – tłumaczy prof. Robert Ciborowski, rektor uczelni. - Uniwersytety to instytucje trwałe, wielowiekowe. Nasza uczelnia jest jeszcze de facto na początku tej drogi. Moim zdaniem warto, by swoją tożsamość i tradycję budowała na fundamencie wzmocnionym charyzmą, wartościami i dorobkiem swego patrona.