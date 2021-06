Umowa na realizację projektu Stowarzyszenia BOF podpisana. 6,5 mln zł z funduszy europejskich trafi do 103 szkół

We wtorek (22.06) marszałek Artur Kosicki podpisał umowę na realizację projektu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Dofinansowanie to 6,5 mln zł z funduszy europejskich, które trafi do 103 szkół, by pomóc w zwalczaniu skutków COVID-19.

Mateusz Duchnowski/UMWP