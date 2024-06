Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zabłysnęli w Szczecinie! Zobacz kto i jakie nagrody otrzymał

W Finale Centralnym Zespół Szkół Rolniczych reprezentowali tegoroczni absolwenci oraz uczennica klasy IV TAK. Urszula Szyszko uzyskała tytuł laureata olimpiady, zajmując 2 miejsce wśród wszystkich uczestników bloku weterynaria, Jacek Łuczaj otrzymał tytuł laureata w bloku mechanizacja rolnictwa, Weronika Drobot uzyskała tytuł finalisty w bloku weterynaria, zaś Anna Gierasimczuk - tytuł finalisty w bloku architektura krajobrazu.

OWiUR to największy konkurs wiedzy rolniczej w Polsce wpisany do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W drodze do finału centralnego młodzież musiała przejść eliminacje szkolne oraz okręgowe olimpiady. Wysokie noty uczniów na tych etapach zaowocowały zdobyciem przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku I miejsca w rankingu szkół w eliminacjach okręgowych XLVII edycji OWiUR. Młodzież tym samym przyczyniła się do powtórzenia sukcesu z roku poprzedniego, kiedy to Zespół Szkół Rolniczych w rywalizacji grupowej również uzyskał I miejsce.